Meghan Markle et Harry tactiles : le couple élégant et complice fait sensation à New York

Pour leur dernière apparition lors du traditionnel défilé de l'Independance Day le 4 juillet, Meghan Markle et son mari le prince Harry étaient en compagnie de leur petit Archie, 3 ans. Ce 18 juillet 2022, c'est un évènement tout autre qui a fait se déplacer le couple Sussex à New York. Meghan Markle et Harry ont décidé de se rendre à l'ONU, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day". Et c'est une duchesse très élégante qui a été photographiée à son arrivée, vêtue d'une jupe tailleur Givenchy, perchée sur une paire de Manolo Blahnik, avec un sac Mulberry. Le couple Sussex, très complice, a fait sensation.

Le duc de Sussex a pris soin de laisser monter son épouse avant lui, plaçant sa main derrière elle avec beaucoup de tendresse. Puis, au sein du siège de l'ONU, ils ont multiplié les gestes tendres, à nouveau, se tenant la main constamment. Jusqu'au discours du fils de Charles et Diana. Il a évoqué "des souvenirs et de l'héritage de Mandela, de ce qui a été retenu de ses luttes et de sa vie qui pourrait nous aider à faire face aux nouveaux défis aujourd'hui". À la tribune, l'époux de l'actrice américaine a dénoncé "une attaque contre la démocratie et la liberté", citant "l'horrible guerre en Ukraine et le retour en arrière sur les droits constitutionnels aux États-Unis", en rendant hommage à Nelson Mandela.

Meghan Markle fière du père de ses enfants

Meghan Markle semblait très fière du père de ses deux enfants, Archie et Lilibet, 1 an. Lorsque ce dernier a relaté les souvenirs de l'ancien président sud-africain, elle ne l'a pas quitté du regard. Le prince Harry a notamment fait part de ses souvenirs de l'homme et de sa mère la princesse des coeurs. "Sur mon mur et dans mon coeur se trouve une image de ma mère et de Mandela se rencontrant à Cape Town en 1987, a-t-il confié face à l'assemblée. Elle m'a été offerte par le défunt archevêque Desmond Tutu, dont l'amitié et l'inspiration étaient un cadeau en soi. [...] Quand j'ai vu la photo, ce qui m'a sauté aux yeux était la joie sur le visage de ma mère. L'entrain, voire l'espièglerie, la joie à l'état pur d'être en communion avec une autre âme dévouée au service de l'humanité."

En octobre 2019, le couple Sussex avait eu la chance de pouvoir rencontrer la veuve de Nelson Mandela, Graca, en Afrique du sud. Meghan Markle a toujours été très investie aux côtés des Nations Unies, et y avait elle aussi livré un discours en 2015. Toujours engagée et souhaitant de plus en plus acquérir un pouvoir sur la scène internationale, la duchesse de 40 ans a également été vue le même jour aux côtés de l'icône féministe Gloria Steinem, à New York. Elle avait récemment confié à son sujet qu'elle pourrait faire équipe avec elle pour rallier le soutien à l'amendement sur l'égalité des droits. Meghan Markle continue son chemin et n'est pas près de lâcher ses combats.