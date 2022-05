Meghan Markle, une copieuse ! Pieds nus à un barbecue, elle s'inspire très largement de Kate Middleton

Alors, serait-ce une tentative de réconciliation avec la duchesse de Cambridge ou un simple hasard ? Pour le moment, personne ne le sait mais cela pourrait être un signe, alors que les deux femmes se retrouveront dans la semaine pour le début des cérémonies du Jubilé. Pas forcément en bons termes - lors de son interview à Oprah Winfrey, Meghan Markle avait accusé Kate Middleton de l'avoir faite pleurer -, elles en profiteront peut-être pour se réconcilier, notamment autour de leurs enfants, qui se retrouveront pour la première fois.

En effet, si le Prince William et Kate Middleton connaissent le petit Archie, né quelques mois avant le départ fracassant du couple Sussex aux Etats-Unis, ils n'ont encore jamais vu la petite Lilbet, née en 2021. Celle-ci fêtera d'ailleurs son premier anniversaire à Londres ce 4 juin et devrait également rencontrer la reine Elizabeth II pour la première fois à cette occasion.

Un retour familial très attendu

Pour leur retour à Londres avec sa petite famille, le prince Harry retrouvera d'ailleurs toute la famille : sa cousine Eugenie, qui était venue lui rendre visite aux Etats-Unis, habite désormais dans le Frogmore Cottage où il a vécu quelques temps avant de déménager pour la Californie et où il logera pendant son séjour. Avec elle aussi, les couches et les biberons pourront être un sujet de conversation : la fille du prince Andrew a accueilli un petit August en février 2021. Celle-ci est également attendue pour le Jubilé, tout comme sa soeur Beatrice (récemment maman d'une petite Sienna) et leurs cousins Zara Tindall et Peter Phillips, qui devraient chacun être accompagnés de leurs enfants.

Mais aucun d'entre eux ne montera sur le balcon de Buckingham Palace pour la traditionnelle parade Trooping the Color : pour éviter les nombreuses polémiques, la Reine a en effet pris la décision que seuls les membres actifs de la famille royale s'y trouveraient. Le prince Charles et sa femme Camilla y seront donc, tout comme le Prince Edward et sa femme Sophie et le Prince William et Kate Middleton. En revanche, le prince Harry, qui a promis à sa grand-mère de faire profil bas, ne sera présent qu'à la traditionnelle messe.