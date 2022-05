Diaporama : Meghan Markle, une copieuse ! Pieds nus à un barbecue, elle s'inspire très largement de Kate Middleton

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games à La Haye

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

8 / 22

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

Annual Commonwealth Service at Westminster Abbey in London, March 9th 2020.