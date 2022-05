Kate Middleton se la joue Mary Poppins avec William pour une garden party sous la pluie !

A l'heure où la reine Elizabeth II se ménage encore un peu à l'approche de son jubilé de platine, les autres membres actifs de la famille royale multiplient les apparitions aux événements officiels. Chaque année, des petites fêtes champêtres sont organisées dans les jardins du palais de Buckingham pour célébrer l'arrivée de l'été. L'été, justement, ce n'est pas encore ça. Ce mercredi 25 mai, c'est sous de grands parapluies que les invités ont profité de l'invitation qu'ils avaient reçue. Parmi eux, évidemment, Kate Middleton et le prince William, plus chic que jamais !

Le duc de Cambridge, à l'image de son oncle, le prince Edward accompagné de son épouse Sophie, était vêtue d'un élégant et sobre costume queue de pie, gilet et cravate parfaitement nouée, pantalon et chapeau haut de forme. Kate Middleton avait quant à elle misé sur des tons bien plus joyeux malgré la grisaille. La maman de George, Charlotte et Louis portait une robe pastel très élégante, couleur vert d'eau, qu'elle portait déjà pour les 50 ans de la cérémonie d'investiture du prince Charles en tant que prince de Galles et qu'elle avait habillée d'un chapeau en haut duquel une énorme fleur trônait. Un look unique puisque confectionné par la couturière attitrée de la duchesse.

La pluie qui s'est invitée n'a en rien gâché ces célébrations. Les membres du clan Windsor, parmi lesquels Sophie de Wessex mais également la princesse Beatrice d'York, parapluies bien ajustés au-dessus des têtes, ont pris le temps nécessaire pour discuter avec les nombreux convives. Les échanges étaient joyeux et guillerets, à voir les multiples sourires et regards complices que le duc et la duchesse de Cambridge ont échangés au cours de l'événement.

L'ambiance sera-t-elle la même dans les prochains jours ? Après l'annonce de l'exclusion de Meghan Markle et du prince Harry au balcon de Buckingham pour le célèbre défilé Trooping the Colour, le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé leur venue sur le sol britannique pour les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. La Souveraine rencontrera enfin pour la première fois son arrière-petite-fille Lilibet, dont le premier anniversaire sera célébré le 4 juin. Espérons que les tensions familiales ne viennent pas gâcher la fête.