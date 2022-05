Kate Middleton chic en rose et hilare : bain de foule pour une garden party royale

Quelle apparition sublime ! Kate Middleton a ravi ses fans et plus largement les Britanniques à l'occasion d'une garden party royale dans les jardins de Buckingham Palace en se présentant toute souriante et pimpante. La duchesse de Cambridge était accompagnée du Prince Edward et de sa femme Sophie Rhys Jones, la Comtesse de Wessex. De quoi représenter dignement la famille royale en raison de l'absence de la reine, dont on fête le Jubilé de platine.

C'est dans une tenue entièrement rose corail composée d'une robe style tailleur signée de la créatrice Emilia Wickstead, d'un chapeau élégant et d'une paire d'escarpins que la femme du prince William a fêté sa première garden party de la saison. Kate Middleton est apparue hilare, détendue et accessible s'offrant un beau bain de foule. A ses côtés, le prince Edward portait un costume traditionnel anglais noir (avec son chapeau haut-de-forme so british) tandis que Sophie arborait une robe blanche à motif floral . Traditionnellement, la couronne britannique organise en tout et pour tout quatre rendez-vous de ce genre à l'approche des beaux jours. Après avoir fait une entorse à la tradition l'année passée en raison de la Covid-19, le prince Charles, son épouse Camilla et la princesse Anne ont inauguré la première garden party de la saison la semaine dernière.

En revanche, la reine n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Il faut dire qu'elle avait prévenu son peuple qu'elle ne participerait pas aux garden parties, aussi bien celles de Londres que d'Édimbourg, cette année. "Sa Majesté la reine sera représentée par d'autres membres de la famille royale aux garden-parties de cette année", avait déclaré l'un de ses porte-paroles. Elizabeth II avait déjà renoncé à son discours d'ouverture du parlement de Londres - fait rarissime puisque c'est seulement la troisième fois en 70 ans de règne - il y a quelques jours. Elle s'était faite remplacer par son fils, le prince Charles. La reine, dont on connaît les problèmes de mobilité, tient à s'économiser, alors qu'elle fêtera le mois prochain son jubilé de platine. Un événement qui promet une série de festivités épuisantes.