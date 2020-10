Meghan Markle, maman prudente : ce que l'arrivée d'Archie a bouleversé chez elle

Aussi bien lorsqu'ils faisaient encore partie de la monarchie, que depuis le Megxit et leur arrivée en Californie en mars 2020, les Sussex ont rappelé à maintes reprises leur engagement en faveur des causes qui leur tiennent à coeur depuis bien longtemps : l'égalité des genres et des citoyens, l'accès à l'éducation, l'avenir de la planète, un monde digital plus honnête et bienveillant...

Le fun, les âneries et jeux avec mon fils

Déterminée à oeuvrer pour un monde meilleur, la maternité a également poussé Meghan Markle à être plus prudente lors de ses prises de parole particulièrement médiatisées, et faisant bien souvent l'objet de vives critiques... "Je fais attention à ne pas mettre ma famille dans une position risquée, et donc j'essaie d'être très claire dans ce que je dis et de ne faire aucune controverse, en parlant plutôt de choses qui semblent assez simples, comme exercer le droit de vote." Pourtant, en encourageant les Américains à prendre part aux élections présidentielles du 3 novembre prochain, la duchesse s'est attirée une nouvelle vague de reproches au point d'inquiéter le palais de Buckingham.

Pour autant, Meghan Markle arrive à profiter de la bulle familiale qu'elle a réussi à construire avec Harry dans leur villa de Montecito, où ils ont posé leurs valises au début de l'été. "En tant que parent, je peux apprécier tout le fun, les âneries et jeux avec mon fils, mais je ne serais pas capable de me sentir fière en tant que maman en sachant que je ne fais pas ma part pour rendre ce monde meilleur pour lui." En plus des "âneries", le duc et la duchesse de Sussex ont eu le bonheur de pouvoir assister aux premier pas de leur petit garçon et ce, grâce au confinement.