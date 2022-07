Meghan Markle odieuse avec ses employés ? Cette enquête qui en dit long sur ses méthodes...

Rien ne va plus entre Meghan Markle et la famille royale britannique. Depuis l'affaire du "Megxit" en 2020, les relations entre la duchesse de Sussex et les Windsor ne cessent d'être tendues. Mais selon le Daily Mail , la mésentente entre le personnel du couple de Sussex aurait commencé dès l'arrivée de Meghan Markle sur le trône en 2018 lors de son mariage avec le prince Harry.

Des employés en larmes et terrifiés

Cette mésentente entre le personnel du couple de Sussex et Meghan Markle a même motivé la famille royale britannique à lancer une enquête sur la duchesse de Sussex en 2021. Cette enquête concerne des faits qui se seraient déroulés entre fin 2018 et début 2020 au palais de Kensington. Tous les employés du couple ont été invités à témoigner sur les pratiques de Meghan que la plupart des employés qualifient de harcèlement. En entrant chez les Windsor, celle-ci aurait mis la pression au personnel du prince Harry pour effectuer de nombreux changements. Un employé du personnel du prince Harry accuserait Meghan Markle d'avoir exigé que ce soit un majordome qui serve le café à son mari. Certains employés ont avoué avoir été en larmes et terrifiés par les méthodes du couple de Sussex qui aurait tenté d'intimider ses employés. Des accusations que les avocats de Meghan Markle ont nié en dénonçant une "campagne de diffamation calculée, basée sur des informations trompeuses et nuisibles."

Attaquée de toutes parts, Meghan Markle a pu compter sur le soutien de ses amis dont l'une a déclaré au magazine People : "Je suis passée par là un jour, et elle avait commandé un incroyable stand de glaces et de sorbets pour le bureau. Ils disaient que c'était la meilleure journée de travail de tous les temps. Cela m'a réchauffé le coeur de la voir continuer à être elle et apporter son style au Royaume-Uni."

De son côté, la reine Elizabeth II tient à garder secrètes les conclusions de ce rapport lancé en 2021. Selon une source proche du palais de Buckingham : "La reine pense qu'il y a eu assez d'attention autour des Sussex et veut en finir avec cette histoire."