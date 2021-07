Meghan Markle, un premier divorce amer : son ex Trevor Engelson était un "caillou dans sa chaussure"

On ne peut pas dire que les choses se soient bien terminées entre Meghan Markle et son premier mari, le producteur de cinéma américain Trevor Engelson. Après neuf ans de relation et deux petites années de mariage, les époux ont divorcé à l'été 2013, citant des différends irréconciliables. Une séparation vécue comme une libération pour la future duchesse de Sussex, mais bien moins digérée du côté de monsieur...

Le mariage a commencé à se dégrader lorsque Meghan Markle a décroché le rôle qui l'a révélée au grand public : celui de Rachel Zane dans la série Suits. Le tournage se faisant à Toronto, la jeune actrice passait alors l'essentiel de son temps loin de son mari resté en Californie. Finalement, Meghan Markle a demandé le divorce et aurait renvoyé sa bague de fiançailles et son alliance à Trevor Engelson par courrier, si l'on en croit les informations du célèbre biographe royal Andrew Morton, dans son livre Meghan: A Hollywood Princess, cité par The Sun.

Furieux de voir son mariage se terminer ainsi, Trevor Engelson aurait affirmé à un proche qu'il se sentait d'abord chéri par Meghan Markle, avant d'avoir le très désagréable sentiment d'être comme "un caillou coincé dans sa chaussure". Une certaine Nina Priddy, une ancienne amie de l'actrice, qui était d'ailleurs sa demoiselle d'honneur lors de son premier mariage avec Trevor en Jamaïque en 2011, a ajouté auprès de The Express : "La façon dont elle l'a géré [le divorce], Trevor a vraiment eu l'herbe coupée sous le pied. Il était blessé."

La page est bel et bien tournée

Finalement, chacun a refait sa vie. Trevor Engelson s'est remarié en mai 2019 avec l'héritière et diététicienne Tracey Kurland, avec qui il a accueilli son premier enfant : une fille née à l'été 2020. Le couple attend désormais son deuxième enfant.

Devenue une célèbre actrice et une influenceuse outre-Atlantique, Meghan Markle a d'abord fréquenté le chef canadien Cory Vitiello, avant de rencontrer le prince Harry lors d'un voyage à Londres à l'été 2016. S'en est alors suivi une romance discrète durant quelques mois, entre Londres et le Botswana, avant l'annonce des fiançailles princières en novembre 2017. Forte de ses débuts prometteurs au sein de la famille royale, Meghan Markle a abandonné sa carrière d'actrice peu avant son mariage avec Harry, célébré en grande pompe à Windsor en mai 2018.

Le premier enfant du couple, le petit Archie, est né un an plus tard. Le duc et la duchesse de Sussex ont ensuite quitté la monarchie pour partir vivre en Californie en début d'année 2020. C'est là qu'est née leur petite fille Lilibet, en juin dernier.