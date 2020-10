Melania Trump : Victime d'une "toux persistante", elle plante Donald Trump en campagne

La fin de campagne se fera seul ou presque pour Donald Trump. Le 45e président américain, qui continue de réunir des foules pour vanter son Make America Great Again en pleine pandémie de coronavirus - lui-même ayant été contaminé et hospitalisé - espère obtenir un second mandat. Sur le terrain, l'adversaire du démocrate Joe Biden doit se passer de son épouse, toujours malade.

Melania Trump, âgée de 50 ans, a annulé mardi 20 octobre 2020 un déplacement en Pennsylvanie avec son mari Donald Trump, en raison d'une "toux persistante". Ce déplacement devait pourtant être sa première apparition dans un meeting de campagne au côté du président des Etats-Unis depuis plus d'un an. La First Lady a donc planté son époux en évoquant sa santé. "Madame Trump continue de se sentir mieux chaque jour après avoir récupéré du Covid-19, mais, avec une toux persistante, et par excès de précaution, elle ne voyagera pas aujourd'hui", a indiqué sa porte-parole Stephanie Grisham dans un bref communiqué. La première dame est donc plus responsable que son mari et ses partisans, lesquels sont nombreux à ne pas prendre au sérieux la pandémie de coronavirus ni à respecter les gestes barrières. Ce n'est pas comme si les Etats-Unis avaient dépassé les 8 millions de cas et plus de 220 000 morts...

Melania Trump, comme son mari et leur fils Barron (14 ans), a été testée positive au coronavirus le 1er octobre et avait annoncé mi-octobre qu'elle était désormais négative. Son étrange toux serait-elle liée à un symptôme persistant ? A moins qu'elle ne soit pas encore guérie du Covid-19 malgré ce que lui disait son dernier test, le pourcentage de "faux négatifs" étant malheureusement très élevé...

La First Lady avait publié un petit texte après avoir déclaré ne plus être positive, écrivant alors : "J'encourage tout le monde à continuer à vivre une vie aussi saine que possible. Un régime équilibré, de l'air frais et des vitamines sont vraiment essentiels pour garder nos corps en bonne santé." Des conseils qui doivent s'ajouter au respect des gestes barrières, à commencer par le port constant du masque.