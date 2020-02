Mélanie Dedigama enceinte de 4 mois et à +15 kg : elle assume et en rit

Depuis qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant, Mélanie Dedigama partage sans tabou les joies et les peines de sa grossesse. "Coucou les kilos, les nausées, les insomnies, les hormones en feu et tout ce qui va avec. Je suis la femme la plus heureuse du monde parce que j'ai rencontré l'homme de mes rêves que je l'aime éperdument et que je ne souhaiterais vivre tout ça avec personne d'autre que lui", avait-elle écrit le 1er janvier. Et à l'occasion d'une session de questions/réponses réalisée fin janvier, la candidate avait admis auprès de ses abonnés qu'elle avait "toujours eu l'habitude d'avoir des abdos sans faire de sport, manger comme un glouton sans grossir, sortir jusqu'à pas d'heures sans avoir de cernes, avoir une peau sans imperfections, sans vergetures, sans cellulite". Mais tout a changé depuis qu'elle porte la vie. Désormais, son quotidien est perturbé par "des boutons, 15 kilos de plus, une vessie insupportable (son) manque de sommeil et des hormones en feu". Mais ce n'est rien comparé au bonheur d'accueillir bientôt son bébé.