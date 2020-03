Mélanie Dedigama enceinte : elle dénonce le mythe de la grossesse parfaite

L'année 2020 a commencé de la meilleure des manières pour Mélanie Dedigama. Le 1er janvier, elle révélait être enceinte de son premier enfant, dont le papa est son chéri Vincent, rencontré sur le tournage de La Villa des coeurs brisés en 2019. La jolie jeune femme en est désormais à son cinquième mois de grossesse et révélait récemment "le premier portrait" de son futur bébé. Bien qu'elle soit comblée par l'idée de devenir maman, Mélanie Dedigama n'en est pas moins sujette aux craintes et aux doutes.

Sur Instagram ce dimanche 1er mars, l'ex de Bastien Grimal a donc tenu à ouvrir les yeux aux internautes en faisant part des inconvénients liés à une grossesse. "Il est vrai que quand on ne sait pas, on a une idée qui peut être quand même pas mal faussée de ce que peut être la grossesse !, commence-t-elle. Être enceinte, c'est magique certes, mais pour beaucoup, c'est aussi très difficile de gérer : la tristesse, la colère, les sautes d'humeur, l'incompréhension totale de ce qu'il nous arrive et j'en passe... D'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment ! Pourquoi, je ne sais pas, peut-être par honte de ressentir autant de choses différentes à la fois..."

Pour sa part, Mélanie Dedigama a toujours été transparente sur ce qu'elle vivait. De sa prise de poids à l'apparition de boutons et de cellulite, en passant par ses éprouvantes insomnies... elle assume tout, ce qui est loin d'être une mince affaire. "Il est parfois difficile de se dire que notre corps change, que l'on grossit, que l'on ressent de la tristesse ou de la colère en nous sans savoir exactement pourquoi... Que l'on se sent moche et plus très sûre de soi, sachant qu'en plus tout ce qui nous affecte ne doit pas affecter bébé. (Double pression) Franchement, quelle épreuve...", écrit-elle. Pour conclure, Mélanie Dedigama a une pensée pour les compagnons de toutes ses femmes prêtes à donner la vie, qu'elles considèrent comme "courageux pour supporter tout cela, car ce n'est évidemment pas facile pour eux non plus". Sa publication n'a pas manqué d'être saluée par une foule de femmes anonymes qui se reconnaissent en elle et qui ont partagé à leur tour leurs témoignages émouvants en commentaires.