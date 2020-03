Mélanie Dedigama enceinte et en colère : Ce qui la "rend dingue"

Samedi 14 mars 2020, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les "lieux recevant du public" et "non indispensables à la vie du pays" seraient fermés à compter de minuit. Il a également invité les Français à limiter leurs déplacements afin d'endiguer la propagation du coronavirus sur le territoire. Pourtant, dimanche, nombreuses sont les personnes à avoir profité du beau temps à Paris pour se rendre dans des parcs ou sur les quais, ne respectant ainsi pas les mesures annoncées. Outrée par cette situation, Mélanie Dedigama a pris la parole sur Instagram, ce lundi 16 mars.

L'ancienne candidate de Secret Story, qui est enceinte de son premier enfant, a tout d'abord fait savoir que plus elle regardait les réseaux sociaux, plus elle ressentait l'envie de casser son téléphone. "Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui abandonnent leurs animaux, pensant qu'ils vont leur transmettre le coronavirus. C'est n'importe quoi. C'est entre vous que vous vous le transmettez. Donc quand on voit qu'hier à Paris tout le monde s'est mis dans les parcs. Vous êtes des tocards... (...) Il y a une concentration de c**s ici en France. Quand tu vois que dans les autres pays, ils arrivent à rester chez eux et à être solidaires. Ça me rend dingue, je trouve que c'est un énorme manque de respect. C'est de l'égoïsme", a expliqué Mélanie Dedigama.

La jeune femme a ensuite rappelé que sortir pouvait mettre en danger les personnes âgées ou dont la santé était moins bonne. "Et quand tu vois que des influenceuses rigolent de ça en disant que ça allait les aider à perdre du poids ou à faire du tri sur la planète... Je suis assez outrée par ces personnes qui peuvent être aussi connues et faire de tels messages. C'est une honte", a poursuivi Mélanie Dedigama avant d'inviter les gens à rester chez eux.

Mélanie Dedigama a conclu : "Ça me met sur les nerfs et ce n'est pas les hormones. Si je n'avais pas été enceinte, ce serait pareil. Il y a une telle injustice dans ce pays. (...) Pensez aux autres."