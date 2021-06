Mélanie Dedigama maman désespérée : "J'ai envie de pleurer parfois..."

Etre mère est loin d'être de tout repos et ce n'est pas Mélanie Dedigama qui dira le contraire. Le 1er juin 2021, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10 en 2016) a fait part de sa détresse concernant les couchers et les nuits agitées de sa fille Naya (11 mois).

La jeune femme de 31 ans ne cache rien à ses abonnés. Mélanie Dedigama partage ses joies mais aussi ses peines de sa vie de maman. Hier soir par exemple, la compagne de Vincent a expliqué que le moment du coucher était loin d'être simple ces derniers temps avec Naya. "Je viens de coucher Naya et je vous explique, c'est de plus en plus la galère. A la base, on la posait dans le lit et elle s'endormait direct. Mais c'est fini tout ça. Il faut que je la berce, que je la pose, que je la reberce et la repose... Je ne comprends pas. Je me suis mise l'oeil toute seule en disant qu'elle s'endormait seule. En plus, elle est hyper lourde, pour moi en tout cas. Elle fait 13 ou 15 kilos je crois. (...) Je ne suis pas à bout de nerfs mais ça me saoule. C'était presque acquis... J'ai l'impression de faire dix pas en arrière. Le truc le plus chiant c'est quand ils ne s'endorment pas et se réveillent la nuit. La fatigue, c'est le pire truc", a déclaré l'ancienne habitante de la Maison des Secrets.

Après ses confidences, Mélanie Dedigama a reçu de nombreux témoignages de mamans. Et c'est loin de l'avoir rassurée. On lui a notamment expliqué que cela pouvait durer plusieurs années, de quoi la désespérer. "Je vous jure j'ai envie de m'évanouir, je suis au bout de ma life. Ce n'est pas possible. (...) Je désespère un peu. Je rigole mais parfois j'ai envie de pleurer tellement la situation m'échappe. Je ne sais plus quoi faire, je me dis que c'est moi qui fait mal les choses", a-t-elle conclu le sujet.

Espérons pour Mélanie que cela n'aura pas une fois de plus une incidence sur son couple. Elle a en effet déjà confié que la venue de Naya avait parfois provoqué quelques tensions avec Vincent. "On n'est pas séparés, c'est juste que parfois dans un couple, il y a des choses à surmonter. Ce n'est pas toujours rose au quotidien et ce n'est pas moi qui vais vous faire croire que j'ai un couple parfait alors que je pense que c'est le cas chez très peu de personnes, voire chez personne. Voilà pourquoi je ne fais pas forcément de stories avec Vincent. On n'est pas forcément en froid, mais il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples Et ces derniers temps, ce n'est pas la folie. Il n'y a pas d'histoire de tromperie ou de mensonges. C'est juste que parfois au quotidien avec la fatigue etc, les choses sont ainsi", a-t-elle par exemple révélé le 27 mai dernier.