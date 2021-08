Mélanie Henique : La nageuse française victime d'une terrible injustice

Cette histoire, relayée par Estelle Denis notamment, a très vite fait le tour de Twitter. Et grâce à la solidarité des internautes, choqués par le traitement de certains athlètes, Mélanie Henique est désormais suivie par plus de 12 000 personnes sur Instagram !

Si elle est revenue bredouille des JO de Tokyo, n'arrivant pas à aller plus loin que la demi-finale du 50m nage libre, celle qui est originaire d'Amiens garde le sourire et se focalise sur sa nouvelle vie et ses nouveaux objectifs dont la compétition de 2024 à Paris !

Sur Instagram, la nageuse de 28 ans, médaillée d'or au 50 mètres papillon lors des Championnats d'Europe à Glasgow en 2019, a eu quelques mots pour sa maman. "Une nouvelle page se tourne pour laisser place à une nouvelle vie et un nouveau départ, je suis fière de toi, de nous, de notre chemin pour en arriver là. Fière de pouvoir t'apporter ça, je te l'avais promis qu'un jour tu l'aurais et qu'on s'en sortirait. Tout ça on le mérite. Fini les galères. P***in l'histoire comme elle est belle !"