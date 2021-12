Mélanie Page et Hélène de Fougerolles coincées en pleine nuit : mésaventure dans un froid glacial

Plus de tempête, mais une petite mésaventure malgré tout pour la maman de Roxane (née en 2004), Annabel (2008) et Adrien (2012). En story, Mélanie Page a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir Hélène de Fougerolles tenter de pousser une voiture. "5 heures du matin. Coincées par la neige. Ca commence bien cette journée de tournage", peut-on lire. C'était ensuite à la belle blonde de 46 ans de tenter sa chance. Sans plus de succès puisqu'en commentaire de la vidéo, elle a écrit : 'Je n'y arrive pas mieux.'"

Malheureusement, Mélanie Page n'a pas dévoilé la suite de cette aventure. Mais on imagine qu'elles ont fini par trouver une solution pour rejoindre le reste de l'équipe aussi vite que possible. Une anecdote dont les deux actrices devraient rire quand elles la partageront.