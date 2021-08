Mélanie Page révèle avoir été touchée par la Covid-19 : elle évoque ses lourds symptômes

Le 9 août 2021, Mélanie Page a profité d'une belle soirée au spectacle de Fabrice Luchini, dans le cadre du Festival de Ramatuelle. C'est au côté de son époux Nagui qu'elle a passé un bon moment. Et, en commentaire de sa photo postée le soir-même, l'actrice de 45 ans a fait une révélation.

"Plaisir de retourner au théâtre au @festivalderamatuelle voir Fabrice Luchini... Soirée exquise. Faisons tout pour garder la liberté de pouvoir aller au théâtre, dans les musées, les cinémas, les restaurants.... Le vaccin est notre seule solution pour garder tous ces lieux ouverts et vivants! #vaccinationdone", a-t-elle légendé une photo de Nagui et elle, masqués, lors du spectacle de Fabrice Luchini. Une publication qui a fait réagir un internaute, sceptique. Il a expliqué que depuis que sa maman et lui étaient vaccinés, ils souffraient d'effets indésirables. Depuis deux jours, ils ont des pertes de mémoire et des maux de tête. Il se demandait donc s'il avait fait le bon choix.

Mélanie Page a donc tenté de le rassurer en dévoilant, au passage, qu'elle avait eu la Covid-19. "Ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas durer... Et surtout dites-vous que les symptômes que vous avez sont dix fois inférieurs à ceux que vous auriez ressentis avec le Covid si vous l'aviez attrapé.... Pour le coup à cause du Covid j'ai perdu le goût pendant plus de six mois entre autres réjouissances (très grosse fatigue, fièvre, mal de tête intense, détresse respiratoire etc...). Le virus sera toujours bien bien pire que le vaccin (et encore pour la majeure partie des gens le vaccin passe inaperçu). Courir le risque d'attraper ce foutu virus alors qu'on a une solution à portée de main est de l'inconscience. Vous avez fait le bon choix", a écrit la maman de Roxane (née en 2004), Annabel (en 2008) et Adrien (en 2012). Sans doute de quoi rassurer son abonné.