Mélanie Thierry en couple avec Raphaël : cette bague à l'annulaire qui sème le doute !

Aurait-on raté un épisode ? Le vendredi 17 juin 2022, Mélanie Thierry a partagé sur Instagram un extrait d'un shooting photo sur lequel elle prend la pose en robe fleurie, la Boubou dress de la marque Antivol Paris. Mais ce n'est pas cette végétation folle et colorée qui a attiré tous les regards, sur les réseaux sociaux. Outre ses larges lunettes de soleil, la comédienne de 40 ans est dotée d'un autre accessoire clinquant : un joli anneau doré, enfilé à l'annulaire gauche. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire ?

On est toujours heureux ensemble. On rit et notre vie quotidienne est sans lourdeur

Après tout, une éventuelle union entre Mélanie Thierry et son compagnon Raphaël ne serait pas très étonnante. Les deux artistes ont déjà tout d'un couple marié. In love depuis 2002, les tourtereaux ont passé deux décennies à s'aimer et à se soutenir. Ils ont même eu deux enfants ensemble, deux garçons baptisés Aliocha et Roman, nés en 2008 puis en 2013. "J'ai vécu autant de temps avec lui qu'avec mes parents, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Madame Figaro. On a grandi ensemble, on s'est épaulés mutuellement, et on est toujours heureux ensemble. On rit et notre vie quotidienne est sans lourdeur. Ce à quoi je voulais à tout prix échapper quand j'étais enfant, je l'ai trouvé dans ma vie de couple, mais aussi en exerçant mon métier..."