Mélina (Mariés au premier regard 2021) positive à la Covid-19 : "Ce n'est pas évident..."

Nouveau coup dur pour la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6). Le 31 juillet, Mélina a annoncé à ses abonnés Instagram qu'elle était positive à la Covid-19. Depuis, elle donne de ses nouvelles, en story.

La belle brune voyait la vie en rose. Lors du tournage, Mélina a épousé Yannick, avec lequel elle était compatible à 77%. Et durant plusieurs mois, ils ont filé le parfait amour. Ils ont même emménagé ensemble ! Mais le beau métisse a finalement pris la décision de divorcer, une décision officialisée le 18 mai dernier. Afin de se reconstruire, son ex-épouse a souhaité déménager dans le Sud de la France. Et tout se passait bien... jusqu'à ce que le coronavirus s'invite dans sa vie.

Samedi dernier, Mélina a en effet révélé qu'elle avait été testée positive. "Je vous donne des nouvelles rapidement... Je suis éclatée, très très fatiguée, je suis positive au Covid. (...) C'est arrivé d'un seul coup. (...) Tout allait très bien et d'un seul coup, j'ai eu très mal à la tête. Par précaution, j'ai préféré aller me faire tester. Et je suis ressortie positive et j'en étais quasiment sûre", expliquait-elle.

Depuis, Mélina ne va pas mieux. Lundi 2 août, elle devait réaliser un nouveau test PCR afin de déterminer si elle était contaminée par un variant. La queue étant longue, elle en a profité pour donner quelques nouvelles : "Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas la forme. Je me sens faible, mal de tête et je dois faire toute cette queue pour faire un PCR. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas d'appétit. Je pense à mon régime." Puis, elle a confié qu'elle avait dormi toute la journée. "Ce n'est pas évident aujourd'hui, mais ce n'est que le début, il va falloir s'y faire", a-t-elle conclu.