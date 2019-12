Mena Massoud catastrophé depuis Aladdin : "Je n'ai pas passé une seule audition"

Aurait-il eu du mal à convaincre les fans de Disney ? Mena Massoud, qui a eu la lourde tâche d'incarner Aladdin dans la version live action 2019 du conte au cinéma, n'était pas très connu du public avant de rejoindre cette aventure prometteuse... et s'apprête, dirait-on, à retrouver l'anonymat. Lors d'une interview plutôt alarmante donnée au Daily Beast, le comédien de 28 ans a expliqué qu'il n'avait tout simplement pas été contacté depuis la sortie du film de Guy Ritchie. "J'en ai assez de me taire à ce propos, précise-t-il. Je veux que les gens sachent que ce pas toujours tout rose quand tu travailles sur ce genre de projet. 'Il a dû empocher des millions. Il doit crouler sous les propositions'. Ce n'est pas du tout comme ça. Je n'ai pas passé une seule audition depuis que le film est sorti."

Est-ce que vous pourriez me laisser ma chance ?

Mena Massoud sera pourtant bientôt, sur Hulu, à l'affiche de la série Reprisal. Mais ce rôle lui avait été offert bien avant qu'il ne devienne le nouveau visage du prince Ali. "Les gens ont ces fausses idées en tête, poursuit le jeune Canadien. Et je me dis, OK, Aladdin a rapporté des milliards. Est-ce que je pourrais au moins avoir une audition ? Je ne m'attends pas à ce qu'on me prenne pour jouer Batman mais, est-ce que je pourrais au moins avoir ma place quelque part ? Est-ce que vous pourriez me laisser ma chance ?" Will Smith, le drôle de génie de cette nouvelle version, n'a peut-être pas les pouvoirs nécessaires pour réaliser son voeu, mais il ne s'en fait pas pour autant. Lors de l'avant-première du film d'animation Les Incognitos, il a rassuré les foules en clamant que son ancien partenaire était un "acteur spectaculaire".