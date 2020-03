Mennel (The Voice) de retour depuis la polémique : "Je ne regrette rien"

En février 2018, les Français découvraient pour la première fois Mennel lors des auditions à l'aveugle de The Voice saison 7. Sa prestation avait été saluée, à la fois par les coachs, mais aussi par les internautes sur les réseaux sociaux. Son passage avait également suscité beaucoup de réactions en raison du turban qu'elle portait dans les cheveux. Dès le lendemain, certains curieux ont fouillé son compte Twitter, ils ont retrouvé des publications controversées. La polémique enfle rapidement et la jeune fille prometteuse est écartée du télé-crochet de la Une en étant coupée au montage.

Deux ans ont passé depuis et Mennel s'est faite discrète jusqu'à jeudi 5 mars 2020. La jolie brune était invitée sur le plateau de Balance ton post (C8) où elle a donné de ses nouvelles. "Je veux juste être moi-même, présenter ce que je sais faire, et c'est tout. Si on aime, on suit, si on n'aime pas, on prend pas", a-t-elle exprimé. Pour trouver cette sérénité, Mennel s'est exilée de France un temps. "Oui, je suis partie. Le voyage, c'est mon échappatoire, j'aime énormément voyager, ça m'inspire dans ma création artistique. (...) Ce n'est pas une question de pays, c'est une question de paix intérieure, et j'ai cherché à m'apaiser." Si elle reconnaît avoir été "beaucoup" blessée par toutes les critiques, la jeune femme de 24 ans assure ne "rien regretter". "Je prends les choses comme elles viennent et j'apprends à vivre avec..."

Mais Mennel continue bien malgré elle de faire le buzz. Il y a quelques jours, des photos d'elle sans voile l'ont une nouvelle fois propulsée sur le devant de la scène et lui ont valu de nouvelles attaques. "J'ai porté un turban sur ma tête, je faisais le choix de couvrir mes cheveux et, aujourd'hui, je ne couvre plus mes cheveux tout le temps parce que c'est mon choix spirituel. (...) Je pense avoir le droit de décider de changer." Quoi qu'il en soit, Mennel confie se sentir mieux dans sa peau aujourd'hui et être en accord avec elle-même. Elle poursuit la musique, travaille sur son premier album et ne compte laisser personne détruire ses rêves.