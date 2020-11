Mennel (The Voice) déjà divorcée : elle se confie et revient sur son choix de retirer son voile

En novembre 2018, les fans de Mennel apprenaient avec surprise que sa vie avait pris un tournant inattendu. L'ancienne candidate déchue de The Voice quittait la France pour s'installer aux États-Unis par amour. "Nouvelle vie, nouveau départ. Je voulais partager avec vous cette étape importante dans ma vie. Je viens de me marier et j'ai déménagé à Denver, dans le Colorado. Ce n'est pas facile de tout changer. Pays, amis, maison, activités. Mais le changement me permettra de mieux découvrir ce dont je suis capable. Le changement est effrayant au début mais rend ensuite fier de soi", écrivait-elle sur Instagram.

Malheureusement, le bonheur fut de courte durée. En effet, lors d'une interview accordée à L'Obs, Mennel a révélé avoir divorcé de son époux, un musulman américain, "le tout en une année". "Il ne voulait pas que je fasse de musique", a-t-elle expliqué. Malgré cette déception, la jolie brune en ressort plus sûre d'elle et se dit prête à conquérir le monde avec sa musique : "Tout ça aura été un mal pour un bien, je n'étais pas encore prête à avoir cette carrière, mais je sais qu'elle arrivera, et quand ça viendra, ça va exploser."

Dans les pages du magazine, Mennel n'a évidemment pas échappé aux questions concernant sa décision de ne plus porter le voile. Elle qui avait fait scandale avec ses tweets controversés suite à l'attentat de Nice est revenue sur sa photo postée en juillet dernier où elle apparaissait sur la Toile simplement vêtue d'une chemise blanche. "Ce jour-là, j'ai perdu 13 000 abonnés d'un coup. Je me suis rendu compte du fanatisme, de la sexualisation de la famille, aussi, car ça dépasse la religion. Il y avait des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux pour une image : j'étais le reflet de leur propre guerre", a-t-elle expliqué. Concernant son voile qu'elle arborait dans The Voice, elle déclare : "Pour moi, c'était juste mon accoutrement. Même pas un signe religieux, mais une identité. Je n'étais pas en train de dire : 'Allô, regardez-moi, je suis musulmane'".

Malgré les coups durs, Mennel compte bien poursuivre ses rêves et s'apprête à faire son retour dans les bacs en 2021 avec l'album Heal. "Il se structure selon les phases du deuil : la colère, le déni, l'acceptation, etc. Pour finir avec la liberté retrouvée".