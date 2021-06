Meryl Streep : Qui est Don Gummer, son mari depuis plus de 40 ans ?

Meryl Streep est mariée depuis 1978 à Don Gummer. Le deuxième homme de sa vie puisque, avant lui, elle avait vécu une romance de trois ans avec l'acteur John Cazale, malheureusement mort d'un cancer du poumon. La star du film Le Diable s'habille en Prada vit sa romance avec discrétion. Mais qui est son mari ?

Don Gummer est né le 12 décembre 1946 à Louisville dans le Kentucky. Il a fait de brillantes études artistiques aux quatre coins des Etats-Unis à la Ben Davis High School, à la Herron School of Art ou encore la School of the Museum of Fine Arts. Des études qui ont aussi mené le mari de Meryl Streep sur les bancs de la très prestigieuse université Yale, période pendant laquelle il avait alors pu travailler avec le défunt artiste abstrait et sculpteur américain David von Schlegell. C'est en 1973 que Don Gummer expose alors pour la première fois comme sculpteur. Depuis, il a exposé seul ou lors d'expositions collectives.

Parmi les créations de Don Gummer figure notamment une sculpture permanente intitulée Primary Compass que le public peut voir au Butler Institute of American Art de la ville de Youngstown dans l'Ohio. A cela s'ajoute aussi une sculpture sous forme de fontaine au Historic New Harmony dans l'Indiana. Au milieu des années 2000, il a aussi inauguré l'oeuvre Primary Separation au Museum of Contemporary Art du Massachusetts.