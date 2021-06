Meryl Streep : Sa fille Grace Gummer fiancée à un célèbre artiste

Une grande nouvelle pour le compositeur de Upton Funk, qui a officialisé ses fiançailles lors d'une interview en visio avec Kevin Parker, du groupe Tame Impala. "Je me suis fiancé ce week-end !", a-t-il annoncé, tout en expliquant qu'il se rappellerait toujours de son premier baiser avec Grace Gummer, avec le titre InnerSpeaker du groupe en fond sonore.

Ensemble depuis plus d'un an, Grace Gummer et Mark Ronson s'apprêtent tous deux à se marier pour la seconde fois. La fille de Meryl Streep et de son mari Don Gummer avait déjà brièvement été l'épouse de l'acteur Tay Strathairn. Ils se sont séparés après quarante-deux jours passés ensemble, avant de déposer une demande de divorce au début de l'année 2020.

De son côté, Mark Ronson a été marié à l'actrice française Joséphine de la Baume, de 2011 à 2018. Il expliquait au Daily Mail, en 2019, assumer l'entière responsabilité de l'échec de cette relation, étant trop impliqué dans sa carrière. Par le passé, Mark Ronson a également été en couple avec Amy Winehouse, avec qui il a collaboré sur de nombreux classiques, notamment Valerie et l'album entier Back to Black, son plus gros succès.