Messmer : Une personnalité quitte le plateau suite à une "sensation d'étouffement", la scène coupée au montage

Déjà dix ans que Messmer partage son don avec le grand public. Le célèbre hypnotiseur a célébré cet anniversaire vendredi soir, lors d'une soirée diffusée sur TF1. Messmer cherchait par ailleurs à battre son record du monde de personnes hypnotisées en même temps, qui était jusqu'alors de 854 personnes. Et le défi a été relevé haut la main puisque Messmer est parvenu à hypnotiser 1 066 personnes présente au sein du public. Messmer a également travaillé sur plusieurs personnalités, dont Hélène Mannarino.

Et la journaliste a été très réceptive ! En effet, avec Baptiste Giabiconi et Amandine Petit, elle s'est laissée aller à raidir son corps et se faire installer en position couchée entre deux chaises, de façon à ce que Bellair, la femme de Messmer, lui marche dessus. "On a conscience qu'il se passe quelque chose mais on ne peut rien contrôler, on s'abandonne totalement", a-t-elle réagi après le numéro. Et si elle semblait s'en remettre, Hélène Mannarino a en réalité été contrainte de quitter momentanément le plateau de l'émission.

Je n'étais plus maîtresse de quoi que ce soit

En effet, lors d'une interview pour Télé Loisirs, la jolie brune s'est confiée sur ce moment qui n'a pas été dévoilé à la télé. "À un moment, je suis sortie pendant l'émission parce que je ne pouvais plus rester. Quand je suis revenue, j'ai vu dans son regard qu'il (Messmer, ndlr) me demandait si ça allait. Ce n'est pas un sorcier !", a-t-elle déclaré. Et de revenir sur les raisons de son évacuation : "Il y a eu une sensation d'étouffement de ma part. Il fallait que je sorte. Je suis tellement réceptive que j'avais besoin de sortir, je n'étais plus maîtresse de quoi que ce soit, j'avais besoin de retrouver les gens qui m'avaient accompagnée. C'était un besoin d'air."

Hélène Mannarino est loin d'être traumatisée par cette expérience puisqu'elle est prête à refaire confiance à Messmer pour de nouvelles séances d'hypnoses. "Avec Messmer, oui, parce qu'on n'est pas en danger. Dans les conditions dans lesquelles on a tourné avec Arthur, les copains, oui. En revanche, je ferai en sorte de ne pas avoir de tournage le lendemain et de pouvoir partir en vacances", a-t-elle lâché en rigolant.