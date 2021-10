Meurtre de Magali Blandin : ses beaux-parents impliqués, une grosse somme d'argent interroge

L'affaire Magali Blandin est encore au coeur de la tourmente. Morte le 11 février 2021, le corps de la mère de famille a été retrouvé le mois suivant dans une forêt située à 3 kilomètres du domicile familial. Un homicide réalisé par son époux, Jérôme Gaillard, qui n'a pas supporté leur séparation.

Car après sa séparation fin 2020, le père de famille s'est empressé de demander conseil auprès de son ami Giorgi. Connu pour être un homme "plus escroc que tueur", ce dernier lui aurait alors émis l'idée de "supprimer" Magali Blandin. Un projet macabre auquel il avait adhéré en échange de 20 000 euros. Mais en vue d'obtenir la somme demandée, Jérôme Gaillard a dû faire un prêt. Une transaction qu'il avait faite auprès de ses propres parents. Car d'après les éléments de l'enquête, recueillis par nos confrères du Parisien, Jean et Monique Gaillard seraient également complices de ce féminicide.

Les parents Gaillard, mis en examen

Peinés par la séparation du couple, et particulièrement par la tentative de suicide de leur fils qui a suivi, les parents de Jérôme Gaillard auraient alors fait un prêt de 50 000 euros à leur enfant. Avec cette somme en main, ce dernier a pu alors concocter un plan macabre pour éliminer son épouse. "L'idée de départ avait été de simuler une agression sexuelle de Magali Blandin, à la sortie de son travail, par un inconnu. Elle aurait été assommée et tuée", peut-on lire dans le quotidien. Un plan organisé avec des connaissances de Giorgi qui ne s'est pas passé comme prévu puisque le père de famille a été lâché par ses complices. Face à cet abandon, Jérôme Gaillard a alors tué sa femme à l'aide d'une batte de baseball.

Toutefois, la complicité des parents Gaillard a été soulevée par la justice. Et d'après leur avocat, Jean et Monique Gaillard étaient dans la peur que leur fils Jérôme se décide à les tuer également. Un récit qui n'a pas convaincu les juges. Mis en détention provisoire, les beaux-parents de Magali Blandin ont également été mis en examen pour complicité de meurtre et complicité de tentative de meurtre par conjoint, en mai dernier.