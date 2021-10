Meurtre de Magali Blandin : tentative de suicide, tueur à gage... Jérôme Gaillard était prêt à tout

Magali Blandin fait partie des 90 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint cette année. Jérôme Gaillard, son conjoint et père de ses enfants, dont elle était séparée, l'a assassinée sauvagement le 11 février dernier à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine). Face au juge en charge de l'affaire et des enquêteurs, cet homme de 45 ans avoue tout et raconte l'impensable : un plan machiavélique pour éliminer Magali Blandin.

Obsédé par sa vision archaïque de la famille, Jérôme Gaillard voit rouge lorsque Magali Blandin le quitte. "Je ne vais tellement pas bien, qu'une folie me passe dans l'esprit : faut que tu montres à Magali que tu tiens à elle au point de mettre fin à tes jours", raconte-t-il, dans des extraits rapportés par Le Parisien, le 6 octobre 2021. De quoi la motiver encore davantage à quitter cet homme toxique.

Il tente même une thérapie de couple. Magali ne vient qu'à la moitié des rendez-vous. "C'est à la suite du deuxième rendez-vous avec Magali que j'ai pris conscience que ce n'était pas possible. Quand j'ai revu Magali, j'étais choqué de son attitude, sa manière d'être avec moi, j'ai rencontré quelqu'un de froid, de glacial, qui avait beaucoup de distance, cela m'a refroidi", poursuit Jérôme Gaillard.

Pendant des années, Magali Blandin a vécu l'enfer avec un homme "critique, dévalorisant, manipulateur", d'après la psychologue, et semblait enfin s'émanciper de cet homme "rongé par l'angoisse de l'abandon". "J'ai tout fait pour lui montrer la sincérité de mes sentiments, l'amour que je lui portais, face à une sorte d'iceberg. C'est là que germe l'idée, au moment où elle part à la fin du rendez-vous, qu'elle se lève", avoue Jérôme Gaillard. Après avoir pensé au suicide, il construit son projet criminel et contacte Gio, une connaissance géorgienne "plus escroc que tueur". Celui-ci lui propose un contact pouvant commettre le meurtre de Magali Blandin à sa place pour 20 000 euros.

Lâché par cette bande de Géorgiens, Jérôme Gaillard se chargera lui-même de l'assassinat, dix jours plus tard, en la passant à tabac avec une batte de base-ball.