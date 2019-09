Meurtre de Mélodie Massé : le SDF Cédric Bernasconi condamné à perpétuité

Un meurtre jugé d'"abomination"

L'avocat des parties civiles, Me Bertrand Arotseche, a rejeté ces déclarations en expliquant : "Je ne veux pas entendre parler de pulsion, qui veut dire spontané, incontrôlable. Cet homme est patient. C'est un prédateur. Il est en chasse", avait plaidé Me Bertrand Arotseche. Pour lui, ce meurtre était "préparé", l'homme avait été aperçu plus tôt dans la journée par un promeneur dans un bois près de la maison. Il était revenu l'après-midi pour, dit-il, "ramasser des châtaignes" repérées un peu plus tôt.

Choqué par la violence de ce crime, l'avocat a ajouté n'avoir jamais vu "une abomination pareille" dans sa carrière d'avocat. "Il la laisse comme ça pendant trois heures ! Ligotée, une culotte au fond de la gorge, le nez fracturé ! Vous dites ne pas avoir eu l'intention de la tuer, mais vous avez fait tout ce qu'il faut pour qu'elle meure", avait-il expliqué.

L'homme était en liberté et sans traitement

Hospitalisé à de multiples reprises, Cédric Bernasconi avait arrêté son traitement neuroleptique et n'avait plus aucune interaction sociale. L'association chargée de sa curatelle renforcée avait même fait un signalement pour disparition inquiétante auprès du juge des tutelles et du parquet.