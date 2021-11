Meurtre de Young Dolph : le rappeur américain tué à 36 ans dans un magasin de cookies

On sait le monde du rap parfois dur et les embrouilles entre stars sont innombrables. En France, Booba en est devenu un véritable spécialiste, et on se souvient tous de la bagarre de l'aéroport, mais généralement, les choses ne vont pas plus loin. Aux États-Unis, il arrive au contraire que la situation tourne au drame pour certains rappeurs, à l'image de XXXTentacion, assassiné en juin 2018. Le dernier en date se nomme Young Dolph, un artiste originaire de Chicago. Alors qu'il se trouvait dans un magasin de cookies de Memphis, la ville où il résidait, ce dernier a été abattu.

Selon les informations de la police, le 17 novembre à 12h24, ils ont été appelés sur les lieux d'une fusillade, mais il était déjà trop tard. "Les informations préliminaires indiquent que la victime est Adolph Robert Thornton Jr", précise les autorités. Plus connu sous le nom de scène Young Dolph, le rappeur est décédé à seulement 36 ans. D'après les informations de la presse locale, il venait tout juste d'entrer dans la boutique de cookies Makeda quand un individu est entré avec une arme et lui a tiré dessus. Pour l'heure, le meurtrier n'a pas encore été interpellé par la police et aucun suspect ne se dégage.

Il avait déjà échappé à deux fusillades

Connu pour son titre Major et son dernier album Rich Slave sorti l'année dernière, Young Dolph a vécu une enfance très difficile. Arrivé à Memphis lorsqu'il n'a encore que deux ans, il est élevé principalement par sa grand-mère puisque ses parents sont addicts au crack. Cousin du rappeur Juice Wrld, lui aussi tué en 2019, l'artiste américain a déjà échappé à deux fusillades, dont une en 2017 alors qu'il se trouvait dans l'État de la Caroline du Nord et au cours de laquelle sa voiture va être criblée de balles. Il s'en sort, mais il est victime d'une deuxième tentative en 2019 à Los Angeles. Cette fois-ci, il reçoit trois balles, mais s'en sort miraculeusement.