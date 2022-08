Meurtre sauvage de Sharon Tate : ses derniers mots bouleversants dévoilés...

Dans la nuit du 8 au 9 août 1969 se déroule un terrible crime en Californie au 10050 Cielo Drive à Los Angeles : cinq personnes sont sauvagement assassinées par les membres de la secte menée par le gourou psychopathe Charles Manson, la "Famille". Parmi les victimes, se trouve Sharon Tate, à l'époque épouse du cinéaste Roman Polanski et enceinte de huit mois. Lorsque le drame atroce se déroule, on aurait pu croire que le fait que la jeune femme de 26 ans attende un bébé puisse l'aider. Il n'en est rien...

Dangereux, Charles Manson a pu faire en sorte que quatre de ses disciples commettent des actes terribles dans la villa où vivait Sharon Tate et Roman Polanski. Si ce dernier est absent en raison des repérages en Europe qu'il réalise pour son prochain film, son épouse depuis un an est elle restée sur le continent américain pour poursuivre sereinement sa grossesse.

Le drame se déroule une nuit d'été 1969. Les membres de la secte s'introduisent dans la demeure louée par le couple Tate-Polanski pour perpétrer leurs crimes. Sharon Tate s'y trouve avec trois autres amis, le coiffeur Jay Sebring, l'héritière Abigail Folger et son compagnon Wojciech Frykowski, ami du réalisateur et accessoirement garde du corps. Les criminels tuent d'abord un étudiant venu rendre visite au gardien de la propriété, Steve Parent, puis attachent celles et ceux présent dans la maison.

Tous sont tués, Sharon Tate n'échappe pas au triste sort. Elle a imploré de pouvoir vivre assez longtemps pour donner naissance à son enfant, s'offrant en otage pour tenter de le sauver. À ce stade, Atkins, Watson ou les deux tuent Tate, la poignardant à seize reprises. Tex Watson écrivit plus tard qu'au moment de son meurtre, Tate s'écria : "Maman... maman... " Lors de son procès, Susan Atkins a expliqué que Sharon Tate lui a bien demandé de la laisser en vie, elle et son enfant, ce à quoi elle a répondu : "Femme, je n'ai aucune pitié pour toi."

Charles Manson, qui est mort en 2017, sera condamné en 1971 à la peine de mort aux côtés de quatre de ses disciples. Les peines seront commuées en prison à vie. Roman Polanski restera à jamais traumatisé par ce drame qui lui a fait perdre celle qu'il considérait comme l'amour de sa vie. Elle repose, avec son bébé qui a été appelé Paul Richard Polanski, au Holy Cross Cemetery de Culver en Californie.