Mia Hansen-Løve : Le père de la réalisatrice est mort du Covid-19

Triste nouvelle pour la réalisatrice Mia Hansen-Løve : son père Ole est mort le mardi 21 avril 2020, à cause du Covid-19. Un décès relaté ce 27 avril par Destination Ciné mais annoncé quelques jours plus tôt par Sven, le fils du défunt. Ses obsèques auront lieu prochainement dans un contexte particulier.

"Disparition des suites du #COVID19 du professeur de philosophie Ole Hansen-Løve. Sa fille Mia Hansen-Løve s'était inspirée du couple formé par ses parents, interprétés par Isabelle Huppert et André Marcon, et de leur séparation pour son film L'Avenir en 2016", écrit sur Twitter Destination Ciné, partageant un faire-part de décès. Ole Hansen-Løve, emporté par le coronavirus à 72 ans, était agrégé de philosophie et traducteur et avait enseigné en première supérieure au lycée de Sèvres. "Ses obsèques auront lieu dans l'intimité le mardi 5 mai 2020, au cimetière du Père Lachaise, Paris 20e", annonce le faire-part. Des obsèques qui se feront en comité restreint en raison des mesures prises pour la lutte contre la propagation du coronavirus.

Le 21 avril, c'était Sven Hansen-Løve qui révélait la terrible nouvelle sur son compte Twitter. Le romancier, scénariste - il a co-écrit avec sa soeur le film Eden - et DJ écrivait : "Mon père, Ole Hansen-Løve, professeur de philosophie, traducteur, est décédé cette nuit des suites du coronavirus. À l'intention de ses anciens élèves et de ses collègues : une cérémonie sera organisée à l'automne."