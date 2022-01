Michael Madsen sous le choc après le suicide de son fils : "Je n'arrive pas à comprendre"

L'acteur Michael Madsen a perdu son fils Hudson, de 26 ans, en début de semaine. Le jeune homme s'est suicidé à Hawaii. L'acteur de 64 ans (Les 8 salopards, Reservoirs dogs) a partagé le texte d'adieu qu'il a écrit pour son fils. C'est la première réaction de ce dernier depuis l'annonce de la mort.

"Je suis sous le choc car mon fils, avec qui j'avais parlé quelques jours plus tôt, me disait qu'il était heureux. Mon dernier message de lui était : Je t'aime papa" a expliqué Michael Madsen au Los Angeles Times ce mercredi. Il a ajouté qu'il "n'avait jamais vu aucun signe de dépression" chez Hudson, ancien militaire.

"C'est tellement tragique et triste. J'essaie de donner un sens à tout cela et de comprendre ce qui s'est passé, a expliqué l'acteur dans une lettre publique, il avait des projets financiers normaux dans la vie, mais il voulait une famille. Il regardait vers l'avenir donc c'est tellement étonnant. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui s'est passé." Hudson était le filleul du célèbre réalisateur oscarisé Quentin Tarantino. Son père Michael, 64 ans et Tarantino 58 ans ont collaboré sur plusieurs films ensemble dont Reservoir dogs et les deux parties de Kill Bill. Madsen, père, avait par ailleurs connu de sérieux problèmes d'addictions ces dernières années. Le profil Facebook d'Hudson indiquait qu'il vivait à Wahiawa à Hawaii avec sa femme Carlie.

Pour rappel, le fils de l'acteur ayant 4 autres garçons, a été annoncé mort lundi dernier. Hudson Lee Madsen a été retrouvé mort d'une balle dans la tête qu'il s'est auto-infligé. "Je peux confirmer que Hudson Lee Madsen, 26 ans est mort d'une balle dans la tête lors d'un suicide présumé sur l'ile d'Oahu" a déclaré la porte-parole du département du médecin légiste d'Honolulu. "Sa mémoire et sa lumière resteront dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu et aimé, a déclaré la famille avant de demander, la confidentialité et le respect pendant cette période difficile."