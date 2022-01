Michael Madsen : Son fils de 26 ans retrouvé mort à Hawaii

L'acteur américain Michael Madsen aussi bien connu pour ses collaborations avec le cinéaste Quentin Tarantino que pour ses plus récents problèmes d'addictions, a vécu la perte d'un de ses fils en ce début de semaine. En effet, son fils Hudson Lee Madsen est mort à l'âge de 26 dans un suicide présumé a déclaré The Sun ce lundi.

Le journal rapporte que le jeune homme de 26 ans a été retrouvé mort d'une blessure par balle qu'il s'est apparemment infligée lui-même sur l'île d'Oahu à Hawaii. "Je peux confirmer que Hudson Lee Madsen, 26 ans est mort d'une balle dans la tête lors d'un suicide présumé sur l'ile d'Oahu" a déclaré la porte-parole du département du médecin légiste d'Honolulu.

Hudson était le filleul du célèbre réalisateur oscarisé Quentin Tarantino. Son père Michael, 64 ans et Tarantino 58 ans ont collaboré sur plusieurs films ensemble dont Reservoir dogs et les deux parties de Kill Bill. Michael, qui avait connu des problèmes d'argent ces dernières années, est également papa de Calvin 25 ans et Luke 16 ans qu'il a eu avec sa femme l'actrice DeAnna Madsen. Il a aussi deux autres fils, Christian 31 ans et Max 27 ans issu d'une précédente union avec Jeannine Bisignano.

Le profil Facebook d'Hudson indiquait qu'il vivait à Wahiawa à Hawaii avec sa femme Carlie. Selon des photos publiées sur les réseaux sociaux, il avait servi dans l'armée américaine et effectué des missions en Afghanistan. Une source a déclaré au Sun que la mère d'Hudson, DeAnna 61 ans, se rendait à Hawaii pour faire face à la tragédie.

Michael Madsen, originaire de Chicago a fait l'objet d'un biopic American Badass : a Michael Madsen Retrospective produit en 2021 par Playmaker Pictures. Le casting était composé de Quentin Tarantino, John Travolta ou encore Daryl Hannah . Ni Michael Madsen ni un de ses représentants n'a actuellement réagit à la nouvelle.