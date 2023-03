Michael Schumacher : Sa femme Corinna "prisonnière" depuis 10 ans ? Un proche fait de terribles révélations

C'est une journée qui restera gravée à jamais dans la mémoire des fans de Michael Schumacher. Le 29 décembre 2013, le pilote allemand profite de sa retraite en dévalant les pistes de la station de Méribel (Savoie), avant de faire une chute qui va bouleverser sa vie. Victime d'un traumatisme crânien avec coma, il est emmené en urgence à l'hôpital où une intervention neurochirurgicale est pratiquée, son pronostic vital étant engagé. S'il est finalement tiré d'affaire, il semblerait bien que celui qui a été 7 fois champion du monde n'en soit ressorti avec de lourdes séquelles.

Depuis ce jour, le sportif de 54 ans n'a plus fait aucune apparition publique et il vit reclus dans sa maison de Gland, en Suisse. Les rares informations qui arrivent proviennent de son fils, Mick Schumacher, lui aussi devenu un excellent pilote, de proches ou de journalistes ayant eu le privilège d'avoir accès au champion. Sa femme Corinna, qu'il a épousée en 1995, a dévoué sa vie à son mari et encore aujourd'hui, elle continue de protéger la vie privée de Michael Schumacher. Une situation très difficile à vivre à en croire un grand ami de la famille, Eddie Jordan. Le fondateur et ancien propriétaire de Jordan Grand Prix a bien connu le pilote allemand durant sa carrière, puisque c'est lui qui lui a permis de démarrer en Formule 1.

Ça fait bientôt presque 10 ans maintenant et Corinna n'a pas pu aller à une soirée, un repas ou autre chose

Dans une interview accordée au Sun, l'homme d'affaires, qui s'est déjà exprimé sur le sujet par le passé, évoque cette fois-ci sa femme, Corinna et son quotidien particulièrement difficile depuis l'accident. "Ça fait bientôt presque 10 ans maintenant et Corinna n'a pas pu aller à une soirée, un repas ou autre chose. Elle est comme une prisonnière parce que tout le monde voudrait lui parler de Michael alors qu'elle n'a vraiment pas besoin qu'on lui rappelle sa situation toutes les minutes", a expliqué Eddie Jordan.

Une déclaration qui devrait faire beaucoup réagir et si l'on en croit l'ancien patron d'écurie, Corinna ne peut même plus sortir de chez elle à cause de la situation entourant son mari.