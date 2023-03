Diaporama : Michael Schumacher : Sa femme Corinna "prisonnière" depuis 10 ans ? Un proche fait de terribles révélations

La femme de Michael Schumacher "prisonnière" de sa situation ? Exclusif - Michael Schumacher et sa femme Corinna © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

Depuis décembre 2013 et le terrible accident de ski de Michael Schumacher, sa femme Corinna ne l'a jamais quitté Archives - Corinna, Michael et leur fils Mick Schumacher à Stuttgart Nuerburgring en Allemagne le 1 septembre 2012. © BestImage, Imago / Panoramic / Bestimage

Très protectrice, Corinna Schumacher veille à ce que la vie privée de son mari reste le mieux protégée possible Corinna Betsch Schumacher et son fils Mick assistent à la soirée de gala du bal allemand de la presse sportive de Francfort , le 9 novembre 2019. © BestImage

Une situation très difficile à vivre si l'on en croit Eddie Jordan, un proche de la famille Schumacher Eddie Jordan lors de la compétition de golf "Princess of Monaco cup" au profit de la fondation Princesse Charlène de Monaco sur les pentes du mont Agel au Monte-Carlo Golf Club le 3 octobre 2019. La coupe des célébrités de 18 équipes au format "Scramble" se joue au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. La Coupe Princesse de Monaco est organisée au Monte-Carlo Golf Club. Les fonds recueillis au cours de cet événement serviront à financer une partie des travaux de rénovation de la piscine municipale Princesse Charlene de Monaco de La Turbie et un programme de natation à l'école secondaire Awutu-Winton au Ghana. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

"Ça fait bientôt presque 10 ans maintenant et Corinna n'a pas pu aller à une soirée, un repas ou autre chose", révèle l'ancien patron d'écurie en Formule 1 Michael Schumacher, recompense, et sa femme Corinna lors du 31eme Gala des Legendes du Sport, Deutscher Sportpresseball, a l'opera de Francfort. Le 10 novembre 2012 © BestImage, API / BESTIMAGE

8 / 16