"Il est là..." : Un proche de Michael Schumacher fait de grosses confidences sur son état actuel

C'est une question à laquelle beaucoup de fans de Formule 1 aimeraient avoir la réponse. Depuis ce jour de décembre 2013 et la terrible chute de Michael Schumacher, il est très difficile d'en savoir plus sur son état de santé. Opéré en urgence, l'Allemand de 54 ans vit désormais reclus, un temps dans sa maison de Gland en Suisse avant que sa famille ne décide de déménager pour se rendre dans les îles Baléares. Aucune apparition publique pour celui qui a été à 7 reprises champion du monde de Formule 1 (à égalité avec Lewis Hamilton) et des interrogations à la pelle pour ses millions de supporters, qui se demandent tous quel est son état de santé.

Sa femme Corina et ses enfants, Mick et Gina se font généralement discrets sur la question, même s'ils continuent d'écrire de beaux messages pour lui sur leurs réseaux sociaux. C'est parfois des proches, à l'image de Jean Todt, qui donnent des nouvelles. "Michael a été gravement blessé, cela a été suivi d'un handicap. Aujourd'hui, sa famille et son entourage l'accompagnent pour essayer de faire progresser les choses", expliquait-il au Figaro en 2021, précisant qu'il le voyait régulièrement.

Eddie Jordan donne des nouvelles de son ancien protégé

Fondateur et ancien propriétaire de Jordan Grand Prix, Eddie Jordan a également bien connu Michael Schumacher durant sa carrière, puisque l'Allemand a démarré sa carrière dans l'écurie irlandaise. S'il n'est pas resté longtemps, le pilote s'est lié d'amitié avec le propriétaire et visiblement ce dernier est au fait de la situation de son ancien protégé. Dans les colonnes du Mirror, ce dernier a tenu a donné des nouvelles sur l'état de santé de celui que l'on surnomme Schumi. "Il est là... sans être là", assure-t-il, confirmant le fait que le traumatisme crânien qu'il a subi a causé de lourds dégâts.

Eddie Jordan n'a pas eu la chance de travailler des années avec la légende Schumacher, mais il en garde un souvenir impérissable. "J'ai tout fait pour le trouver, lui donner sa première chance... Ça n'a pas duré longtemps mais mon amour pour lui n'a pas bougé et je l'aimerai tant que je suis en capacité de respirer", conclut-il.