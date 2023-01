Michael Schumacher : Ce message plein d'espoir après son anniversaire, le "combat continue"

C'est une date probablement marquée dans l'agenda de nombreux fans de sport automobile. Le 3 janvier dernier, Michael Schumacher a fêté ses 54 ans, l'occasion de se rappeler de l'immense champion qu'il a été, lui qui a notamment remporté le titre de champion du monde de Formule 1 à 7 reprises dans sa carrière (à égalité avec Lewis Hamilton). Véritable légende de son sport, l'Allemand a malheureusement été victime d'une terrible chute en décembre 2013, alors qu'il fait du ski avec sa famille dans la station de Méribel (Savoie). Victime d'un sévère traumatisme crânien, il est transporté en urgence au CHU de Grenoble, où il subit plusieurs interventions chirurgicales.

Depuis, difficile de connaître l'état de santé du champion, qui n'a plus jamais refait une apparition publique, mais dont on a quelques nouvelles distillées par des proches ou bien des journalistes. Malgré son absence, Michael Schumacher possède un compte Instagram géré par son équipe et sur lequel il est suivi par plus de 1,2 million d'abonnés. Ce 6 janvier, une nouvelle publication vient d'être mise en ligne pour remercier ses nombreux fans : "Merci énormément à vous tous pour vos chaleureux voeux d'anniversaire ! Ils sont très appréciés", peut-on lire en commentaire d'une photo de celui que l'on surnomme le baron rouge. Dans les hashtags qui suivent, on peut lire un message d'espoir avec les phrases successives "continue le combat" et "continue le combat Michael".