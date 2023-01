Michael Schumacher : Ses enfants émotifs pour son anniversaire, sa fille donne des nouvelles de son état de santé

C'est un jour que les amoureux de sport automobile doivent noter dans leur agenda puisque ce 3 janvier, nous fêtons l'anniversaire de l'une des légendes de la discipline, Michael Schumacher. Sept fois vainqueur du championnat du monde de Formule 1, l'Allemand a fait rêver des générations de téléspectateurs. Malheureusement, cela fait maintenant neuf ans que l'on est sans nouvelle de l'ancien sportif, victime d'une terrible chute lors de ses vacances du côté de Méribel (Savoie). Victime d'un sévère traumatisme crânien, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et aujourd'hui, difficile de connaître son état de santé, tant ses proches font tout pour le protéger.

Malgré les difficultés, Michael Schumacher sait qu'il peut compter sur le soutien de ses proches et notamment celui de son fils, Mick Schumacher, qui a suivi ses traces en devenant un excellent pilote. Malheureusement plus en Formule 1, le jeune homme de 23 ans vient tout juste de partager deux photos pour l'anniversaire de son père sur son compte Instagram. Actif et suivi par plus de 3,3 millions d'abonnés, il a publié un cliché de son paternel et lui lorsqu'il était encore enfant. Il ajoute également une photo de son père à l'époque où il était encore pilote, installé dans une voiture et affichant un large sourire. "Joyeux anniversaire au meilleur père de tous les temps. Je t'aime !", ajoute le fils de Corinna Betsch en commentaire de sa photo.