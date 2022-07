Michael Schumacher : À 25 ans, que devient sa fille Gina-Maria, qui lui ressemble trait pour trait ?

C'est l'un des secrets les plus intrigants depuis près de dix ans. En 2013, un accident de ski a bien failli coûter la vie à Michael Schumacher, légende la F1. Depuis, son état de santé laisse place aux scénarios les plus fous car son épouse Corinna Schumacher n'a jamais dit un mot dessus. Jamais réapparu en public, le champion aurait perdu beaucoup de capacités mais réagirait à certaines émotions selon celle qui est mariée avec lui depuis plus de 20 ans. Alors que Corinna Schumacher envisage de déménager à Majorque, quid de sa fille Gina-Maria Schumacher. À 25 ans, que devient la fille du sportif, qui lui ressemble tant ?

Gina Schumacher a toujours su rester discrète, à l'image du clan. Mais le 19 juillet dernier, la sportive sortait du silence pour rendre un hommage poignant à son père. Dans une combinaison de course Ferrari, elle a marqué les esprits lors d'une compétition équestre en Italie, où son cheval arborait lui aussi les couleurs de la célèbre écurie italienne. Le public, conquis par ces images fortes, ils l'ont longuement cet hommage durant lequel elle a été rejointe par des membres de son équipe déguisés en mécaniciens de course venus simuler un arrêt aux stands. "Quelle soirée amusante et une belle façon de terminer notre saison [...]. Je suis très reconnaissante envers toute ma famille et mes amis qui me soutiennent tant. Sans vous, cela n'aurait pas été possible ! Grand merci !", a-t-elle fait savoir, émue.

Qui est son compagnon ?

La fille de Michael Schumacher, qui lui ressemble trait pour trait, participe à de nombreuses courses équestres. Cette cavalière émérite excelle dans la catégorie "reining", une discipline qui consiste à effectuer des figures, telles que le spin ou le sliding stop. Elle est sortie championne d'Europe junior en 2015, et a raflé la médaille d'or aux championnats du monde, deux ans plus tard.