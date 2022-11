Michael Schumacher brise un nouveau record : le champion continue d'affoler les compteurs

C'est l'histoire de l'un des plus grands champions de l'histoire du sport automobile dont on ne sait plus grand chose depuis près de neuf ans maintenant. En décembre 2013, alors qu'il dévale les pistes de ski de Méribel (Savoie), Michael Schumacher est victime d'un très violent accident. Rapidement pris en charge par les secours, il est emmené d'urgence à l'hôpital de Grenoble pour y être soigné. Il souffre d'un traumatisme crânien avec coma et si sa vie est sauve, les séquelles sont très importantes. Depuis, l'Allemand s'est longtemps reposé en Suisse, du côté de Gland, mais dernièrement, on a appris qu'il déménageait en famille dans les îles Baléares (Espagne).

Malgré son absence médiatique et son état de santé précaire, Michael Schumacher continue de susciter l'attention et l'admiration du public. Celui que l'on surnommait le baron rouge a dominé le championnat du monde de Formule 1 pendant de nombreuses années. Champion du monde à 7 reprises, un record qu'il partage avec Lewis Hamilton, il est devenu l'idole des fans de la scuderia Ferrari. Un mythe qui s'est renforcé après sa carrière et le drame de cet accident survenu au ski et l'intérêt pour l'ancien pilote de 53 ans ne s'essouffle pas si l'on regarde la dernière vente aux enchères qui s'est tenue ce mercredi du côté de Genève, en Suisse. La Ferrari F2003-GA Chassis 229, pilotée par l'Allemand, était mise aux enchères et elle est partie pour un prix astronomique.

L'estimation largement dépassée, un nouveau record battu

Résultat, le bolide a été vendu pour la somme de 13,16 millions d'euros ! Un nouveau record pour une Formule 1 qui était estimée à la base par les commissaires priseurs entre 7,5 et 9,5 millions d'euros. Le précédent record venait déjà d'une voiture conduite par Michael Schumacher et elle avait été achetée pour 7,5 millions d'euros à l'époque. Des sommes records qui montrent bien la fascination du grand public pour le père de Mick Schumacher.

Sacré champion du monde en 2003 avec ce bolide, l'ancien sportif a écrit sa légende sur les circuits de Formule 1 et aujourd'hui encore il continue de battre des records.