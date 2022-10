Michael Schumacher : Son neveu David victime d'un grave accident de voiture, son état très inquiétant...

Dans la famille Schumacher, tout le monde connaît le père, Michael, immense légende de la Formule 1, vainqueur de 7 titres de champion du monde et considéré par beaucoup comme le meilleur pilote de l'histoire. Malheureusement, le pilote allemand de 53 ans a connu un destin tragique, victime d'une terrible chute à ski du côté de Méribel (Savoie) en décembre 2013. Depuis, à part ses proches, personne ne connaît vraiment l'état de santé du mari de Corinna Betsch, qui vit entre la Suisse et les îles Baléares. Son fils Mick n'a pas tardé à prendre sa succession sur les circuits de Formule 1 et depuis deux ans maintenant, il concourt dans la plus prestigieuse des compétitions automobiles.

À 23 ans, le jeune homme poursuit son rêve et on imagine que son père doit être très fier de lui. La passion pour le pilotage est visiblement une affaire de famille puisque le neveu du champion, David Schumacher est également un pilote aguerri. Le jeune homme de 20 ans, qui est donc le fils de Ralf Schumacher, lui aussi pilote de Formule 1, est actuellement dans un championnat allemand de voitures de tourisme appelé le Deutsche Tourenwagen Masters et malheureusement pour lui, il s'est retrouvé pris dans un terrible accident samedi dernier lors d'une course. Alors qu'il était à la lutte avec un autre pilote, le neveu de Michael Schumacher a eu une collision avec son adversaire et les deux voitures se sont retrouvées propulsées dans les barrières de sécurité.

Quand David est rentré à la maison, il continuait à se plaindre de douleurs au dos

Un accident particulièrement violent à la vue des images et un troisième pilote a perdu le contrôle de son véhicule, plusieurs éléments de sa voiture prenant feu. Malgré la violence du crash, David Schumacher en est ressorti vivant, mais si tout semblait aller à première vue, il a tout de même fait un tour à l'hôpital et un scanner a révélé qu'il souffrait d'une fracture d'une vertèbre lombaire. Son père Ralf a raconté l'histoire au magazine Motorsport : "Quand David est rentré à la maison, il continuait à se plaindre de douleurs au dos. On a décidé de l'amener à l'hôpital de Salzbourg pour qu'il passe un IRM. Il s'est avéré qu'une vertèbre lombaire était fracturée".