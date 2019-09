Michael Sheen, 50 ans : Sa chérie Anna Lundberg (25 ans) a accouché !

Michael Sheen (50 ans) vient d'être papa pour la seconde fois ! Âgée de 25 ans, sa petite-amie Anna Lundberg a donné naissance à une petite fille selon le Daily Mail. L'acteur de Twilight avait annoncé la grossesse de sa chérie en juillet 2019 via Twitter en déclarant : "Très heureux de faire savoir à tout le monde que ma partenaire Anna et moi-même attendons un petit ange de notre côté. (Soyons clairs : nous allons avoir un bébé!)"

Déjà papa d'une fille de 20 ans, Lily (issue de son union passée avec Kate Beckinsale) l'acteur britannique de Masters of Sex est le plus heureux des hommes. Sur Twitter, il reprend un vers du poète E.E. Cummings le 26 septembre 2019 pour faire part de son bonheur. Il écrit : "Personne, pas même la pluie, n'a de si petites mains." Un homme décidément très inspiré par son rôle de papa.

La différence d'âge entre Michael et sa compagne a donné lieu à de grands débats en Grande-Bretagne. Tout juste un peu plus âgée que la fille de l'acteur Lily, l'actrice suédoise Anna Lundberg a longtemps été considérée comme bien trop jeune pour être la petite-amie de celui-ci. Se fichant des critiques, Michael a officialisé sa relation avec l'ancienne étudiante de l'Académie américaine des arts dramatiques de New York en mai 2019 (quelques mois seulement après sa rupture avec l'humoriste irlandaise Aisling Bea).

Une autre salve de critiques est alors arrivée pour le couple car certains ont soupçonné l'acteur d'Underworld d'avoir trompé son ex compagne avec Anna. Ce à quoi il a répondu, visiblement agacé par tous ces commérages : "Je ne répondrais normalement pas à ce genre de choses (...) J'étais célibataire depuis le début de l'été dernier, jusqu'à ce que je rencontre ma partenaire Anna, qui va maintenant avoir notre bébé. Juste pour info. Merci." Une réponse qui a le mérite d'être concise et claire.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !