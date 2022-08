Michaël Youn dévasté par la mort de Jonathan Destin : "On ne t'oubliera pas"

L'annonce de la mort de Jonathan Destin, survenue dans son sommeil le 20 août 2022, a provoqué une vague d'émoi. Le jeune homme de 27 ans est parti en laissant derrière lui un long combat contre le harcèlement scolaire. Une bataille qui a démarré quand lui-même en a été victime de 10 ans à 16 ans, jusqu'à ce qu'il s'immole en 2011, tentant de mettre fin à ses jours. Pendant dix ans, il a donc lutté pour sensibiliser l'opinion sur le fléau que représente le harcèlement à l'école et avait écrit un livre, Condamné à me tuer. Un téléfilm, Le jour où j'ai brûlé mon coeur, a été inspiré par son ouvrage, diffusé par TF1 en 2018 et avec Michaël Youn dans l'un des premiers rôles. L'artiste a rendu hommage au disparu sur son compte Instagram.

"On avait échangé des mots et surtout des rires à l'occasion de ta venue sur le tournage du Jour où j'ai brûlé mon coeur, film qui retraçait ton histoire. Je jouais ton CPE. Tu trouvais ça à la fois formidable et drôle. Pourtant ton histoire n'avait rien de formidable ou de drôle. Je gardais un souvenir tendre et ému de notre rencontre. Je t'avais trouvé si fort et courageux et pourtant si fragile et sensible. J'apprends aujourd'hui la terrible nouvelle de ta disparition prématurée à seulement 27 ans", écrit la star française de 48 ans. Il a transmis ses pensées à sa famille et à toutes les personnes qui ont pu être touchées par le harcèlement, ajoutant : "Tu as été un haut-parleur pour ce que la haine, la violence et la bêtise essayent de passer sous silence. On ne t'oubliera pas. Ni toi ni ton combat. Repose en paix Jonathan." Il profite de sa publication pour rappeler le numéro à appeler si l'on est victime de harcèlement à l'école : 3020.