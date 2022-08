Jonathan Destin : Mort à 27 ans de l'adolescent harcelé, une enquête ouverte

Un jeune homme qui avait ouvert son coeur à la France entière : en 2011, Jonathan Destin avait marqué le pays entier en tentant de se suicider, à seulement 16 ans, en public. Le jeune homme s'était en effet immolé par le feu de manière très violente, avant de se jeter dans la Deûle, dans le Nord de la France. Un triste incident qui ne s'était heureusement pas trop mal fini.

L'adolescent, à bout après des années de harcèlement scolaire, avait en effet été sauvé, non sans avoir été brûlé sur plus de 70% du corps. Un grave traumatisme, qui lui avait valu deux mois de coma et plusieurs années de rééducation, mais qui avait fini par se régler, avant qu'il ne médiatise cette histoire : auteur d'un livre, Condamné à me tuer, en 2013, il avait écumé les plateaux de télévision et les lycées de France pour sensibiliser les jeunes.