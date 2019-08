Michaël Youn : Le jeune papa s'éclate au VIP Room

Cet été encore, Saint-Tropez fait partie des destinations de vacances préférées des stars. Michaël Youn y a lui aussi posé ses valises. Le nouveau papa d'un petit garçon s'éclate en boîte de nuit, avec Jean-Roch et Arnaud Ducret.

Cara Delevingne et sa fiancée Ashley Benson, l'ex-Miss France Valérie Bègue, le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps... Le Vip Room de Saint-Tropez reçoit de prestigieux clients ! Michaël Youn a inscrit son nom à la liste. L'acteur de 45 ans et héros du film Chamboultout (sorti le 3 avril 2019) s'est rendu dans la discothèque ce jeudi 1er août 2019. Reçu par Jean-Roch, Michaël Youn a croisé Arnaud Ducret et sa compagne Claire Francisci.

Le chanteur Vianney, le réalisateur Thomas Langmann et le photographe Mathieu Cesar étaient également présents au Vip Room Saint-Tropez.

Près d'un mois plus tôt, Michaël Youn et Isabelle Funaro accueillaient leur deuxième enfant, un garçon prénommé Stellar. "4 juillet 2019... Une étoile s'est posée (...) Le petit bonhomme se porte bien. La maman se repose. Le papa est fou de joie. Et le frère et la soeur dansent la gigue dans les couloirs de la maternité. Love", avait écrit le comédien sur Instagram, une légende accompagnant la toute première photo du bébé.

Le couple est également parent d'une fille prénommée Seven, âgée de 8 ans. Isabelle Funaro est aussi maman d'un ado, Sean (18 ans), né de sa précédente relation avec Pascal Obispo. Le jeune homme a rapidement rencontré son nouveau petit frère.