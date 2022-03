Michel Berger : Beatrice Grimm est "la véritable veuve" du chanteur, confidences sur la rivale de France Gall

Quand on pense à Michel Berger, impossible de le dissocier de France Gall, qui fut sa muse et sa femme pendant des années. Mais, ce que peu de gens savent sans doute, c'est qu'avant sa mort le chanteur avait entamé une liaison avec un mannequin allemand, Beatrice Grimm. Une romance de courte durée mais passionnée qui fait dire à l'un de ses proches, qu'elle est en réalité la véritable veuve de celui-ci.

Dans les pages de Paris Match, qui publie des extraits de la biographie d'Yves Bigot sobrement intitulée Michel Berger (au Seuil, disponible le 18 mars 2022), on en apprend un peu plus sur cette femme que le chanteur avait rencontré à Los Angeles en 1991 quand il faisait passer des castings pour trouver des interprètes à la version anglo-saxonne de la comédie musicale Starmania. La jeune femme avait posé ses valises à Santa Barbara, optant pour cette ville comme résidence principale. Le jour du casting, Michel Berger tombe sous le charme. Rapidement, il multipliera les allers et retours en Californie, officiellement pour le travail car, à cette époque, même si son couple avec France Gall est sur le point de prendre fin, il n'est pas divorcé. "C'était une relation clandestine", note l'auteur.

Fous amoureux l'un de l'autre, Michel Berger et Beatrice Grimm finissent pas être de moins en moins discrets, la jeune femme ayant pris au fil du temps un appartement à Paris. Le couple multipliera les voyages : à New York en 1991, en Egypte en 1992 - elle a gardé une photo du chanteur "devant les Pyramides mais elle a jeté tout le reste, par dépit, par colère aussi" - puis en Corse. L'interprète des tubes Paradis Blanc, La groupie du pianiste ou encore Quelques mots d'amour avait fini par informer France Gall de son envie de divorcer alors qu'il était "tiraillé par la culpabilité qu'il ressent face à ses enfants, face à France peut-être aussi et l'envie de démarrer une nouvelle vie." Il se mettra même à "chercher une maison à Los Angeles" mais n'en aura jamais le temps, lui qui décède le 2 août 1992 à Ramatuelle, victime à seulement 44 ans d'une crise cardiaque.

Au courant de la liaison de son mari et père de ses enfants Pauline et Raphaël, France Gall fera en sorte que cette histoire ne soit jamais rendue publique ; une prouesse, jusqu'à ce que son existence soit finalement révélée en 2012 puis en 2018. Ainsi, aux obsèques de Michel Berger, Beatrice Grimm n'est évidemment pas conviée... Malgré tout, la romance entre l'Allemande et le chanteur avait été si forte que pour Bernard Saint-Paul, un manageur de stars et ami intime de l'artiste, "Beatrice est la véritable veuve de Michel Berger". D'ailleurs, Franka Berger, la soeur de Michel, avait elle-même convié Yves Bigot à rencontrer Beatrice Grimm chez elle en 2018 pour raconter son histoire !

Paris Match, dans les kiosques le 17 mars 2022.