Michel Berger et France Gall : Que devient leur fils Raphaël Hamburger ?

Michel Berger a succombé à une crise cardiaque le 2 août 1992. En hommage au chanteur disparu il y a 29 ans, la chaîne W9 diffuse ce mercredi soir le documentaire Michel Berger, quelques mots d'amour. Marié à la chanteuse France Gall jusqu'à son dernier souffle, Michel Berger était papa de deux enfants : Pauline et Raphaël. Ce dernier est aujourd'hui âgé de 40 ans. Il a suivi les traces de ses parents mélomanes : il vit à Paris et est producteur et musicien.

Raphaël Hamburger, du véritable nom du chanteur, possède également deux boîtes de production. Touché par la perte de son père alors qu'il n'avait que 11 ans, puis par celle de sa soeur, cinq ans plus tard, il aime rester discret et ne cherche pas la gloire. "Il vient d'acheter un studio d'enregistrement, il a créé une radio, un label de disques, et supervise des musiques de films. Il ne montera pas sur scène avec un micro, il ne recherche pas la célébrité. Je suis ravie qu'il fasse des choses par lui-même", expliquait sa mère, France Gall, dans les colonnes de Paris Match en 2015.

Côté coeur, Raphael Hamburger a eu, courant 2009, une relation avec Cécile Cassel, plus connue sous son nom de scène Hollysiz et qui n'est autre que la demi-soeur de Vincent Cassel ! Si leur romance n'a pas duré, Raphael Hamburger a vite retrouvé l'amour. En effet, en mars dernier, nous vous apprenions que le fils de France Gall et Michel Berger allait devenir papa pour la première fois ! Bien qu'on ne connaisse pas l'identité de sa nouvelle compagne, l'artiste doit être le plus heureux avec cette belle nouvelle, qui survient après tant de malheurs.

Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a assisté à la disparition de sa soeur, atteinte de la mucoviscidose. La santé fragile de la jeune fille était un véritable fardeau pour ses parents. D'après Grégoire Colard, l'ancien attaché de presse de Michel Berger, ce dernier vivait très mal cette situation au point de la taire... "Il m'avait fait jurer de n'en parler à personne. J'étais la seule épaule sur laquelle il pouvait pleurer, l'unique homme à qui il pouvait confier ses malheurs : la maladie de sa fille, la mort de son frère aîné finalement vaincu par la sclérose en plaques, les disparitions de ses amis Balavoine et Coluche...", a-t-il rapporté à France Dimanche.