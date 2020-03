Cécile Cassel (HollySiz) : Bloquée au Maroc par le Covid-19, elle s'insurge

La pandémie de Covid-19 affecte tout le monde, et notamment les artistes, qui se retrouvent à devoir annuler des tournées entières. D'autres sont impactés différemment, par exemple à cause de la fermeture des frontières aux populations européennes. Cécile Cassel a annoncé vendredi 13 mars 2020 être bloquée à l'étranger, au Maroc. Un problème qu'elle a expliqué à ses fans depuis Instagram.

"Bonjour, nous sommes de nombreux ressortissants bloqués au Maroc. Le consulat nous dit de nous débrouiller, suite à la suspension des vols et votre numéro "d'urgence" est injoignable !", s'est-elle insurgée, en taguant l'Ambassade de France au Maroc dans sa publication. À l'instar des États-Unis, le Maroc a fermé ses frontières aériennes et maritimes pour les passagers venant de la France. "Aucun numéro ne fonctionne, les compagnies aériennes non plus... aucune info !", a poursuivi la demi-soeur de Vincent Cassel sur les réseaux sociaux.

Une situation délicate qu'elle a finalement réussi à contourner. "Nous avons trouvé un vol dimanche avec l'aide d'une personne de la RAM, merci à tous de vos messages et prenez soin de vous ! Ecoutez de la musique, achetez en ligne et si c'est possible, faites vous rembourser vos billets de concert... Mes amis techniciens, musiciens, tourneurs etc. Je pense fort a vous", a appris Cécile Cassel vendredi soir. Voilà qui devrait rassurer les fans de la chanteuse.