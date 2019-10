Vincent Cassel et sa soeur Cécile réunis pour une soirée cinéma à Paris

Frère et soeur ont affiché leur complicité à l'occasion de l'avant-première du documentaire Serendipity, qui s'est tenue lundi soir à Paris. Le 21 octobre 2019, en présence de Vincent Cassel et sa soeur Cécile, le MK2 Bibliothèque a en effet diffusé ce film réalisé par l'artiste française Prune Nourry, et coproduit par Angelina Jolie et Darren Aronofsky.

Tout sourire, le duo s'est volontiers prêté à la traditionnelle séance de pose devant les photographes et en compagnie de la réalisatrice. Sur son compte Instagram également, Cécile Cassel a encouragé ses quelque 56 000 fans à aller voir ce documentaire dans lequel Prune Nourry raconte comment elle a transformé son combat contre un cancer du sein en épopée artistique : "Serendipity interroge la vie, la mort, la féminité, l'art et mille autres facettes, a écrit en story celle qui se fait appeler Hollysiz sur scène. C'est un film, une odyssée d'une beauté absolue comme l'Artiste, la Femme qui se trouve derrière..." Dans le documentaire apparaît également Agnès Varda, décédée le 29 mars 2019.