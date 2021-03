Raphaël Hamburger : Le fils de France Gall et de Michel Berger va devenir papa !

Une bonne nouvelle, enfin. Raphaël Hamburger, le discret fils de France Gall et de Michel Berger, s'apprête enfin à voir le bout du tunnel du deuil et de la tristesse. Selon les informations du magazine France Dimanche, le producteur de musique, qui fêtera bientôt ses 40 ans - le 2 avril prochain - s'apprête à devenir papa. Bien sûr, peu d'informations ont fuité à propos de cette heureuse nouvelle, ne serait-ce même le nom de sa partenaire. "Il vient d'acheter un studio d'enregistrement, il a créé une radio, un label de disques et supervise des musiques de film, expliquait sa mère au magazine Paris Match en 2015. Il ne montera pas sur scène avec un micro, il ne recherche pas la célébrité."

Cette naissance à venir est une bénédiction pour Raphaël Hamburger, qui ne vit que de sombres heures depuis l'adolescence. Son père, Michel Berger, est mort le 2 août 1992, foudroyé par une crise cardiaque en pleine partie de tennis contre Framboise Holtz dans sa maison située à Ramatuelle. Sa grande soeur Pauline est décédée à l'âge de 19 ans, cinq ans plus tard, rongée par la mucoviscidose. Quant à France Gall, dernière lueur de lumière, elle a tiré sa révérence, emportée par un cancer du sein après une longue lutte contre la maladie, le 7 janvier 2018.

On n'en revient pas de vivre ça

Bien sûr, un tel lot de deuil est insurmontable pour une seule personne. "On ne le croit pas, on n'en revient pas de vivre un truc pareil, regrettait France Gall dans un documentaire filmé pour C8. On n'en revient pas de vivre ça, parce que c'est justement le truc que l'on ne peut pas et que l'on ne veut pas vivre. Tout le monde dit que c'est impossible et inhumain à vivre, et pourtant on me le fait vivre. Je n'en revenais pas que ça soit possible. J'ai tout de suite voulu être la maman qui réussit le plus au monde à survivre et à intégrer cette idée d'avoir perdu un enfant. De pouvoir le plus facilement vivre avec ça, parce que sinon on est foutu si on y pense, si on est dans le regret..."

Raphaël Hamburger s'apprête donc à sortir la tête de l'eau. Il travaille également sur un autre bébé, musical celui-ci. Fier descendant de France Gall et de Michel Berger, il s'apprêtait à faire revivre Starmania, l'opéra rock, à la Seine Musicale - de Boulogne-Billancourt - après avoir confié la mise en scène à Thomas Jolly. Hélas, le spectacle a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19. Alors, qui verra le jour le premier ? Le show ou l'enfant ? L'avenir nous le dira...

