Michel Berger "sous pression" : des détails sur les circonstances de sa mort révélés

Le 2 août prochain marquera l'un des anniversaires les plus tristes de la musique française. Trente ans plus tôt, tout le pays apprenait la mort brutale de Michel Berger, emporté par une crise cardiaque foudroyante à seulement 44 ans. A l'occasion de cette date événement, Yves Bigot, journaliste et auteur de la biographie de Michel Berger, propose une nouvelle édition augmentée de son récit publié aux éditions du Seuil. Ce jeudi 28 avril, il était sur le plateau de C à Vous pour en parler avecAnne-Elisabeth Lemoine et les chroniqueurs.

En accueillant son invité, l'animatrice de 51 ans a évoqué la tragique disparition de Michel Berger et la vague de tristesse qui en a découlé. Ce que peu de gens savaient à ce moment-là, c'est que l'artiste était en réalité "atteint de pathologie cardiaque" qu'il n'a jamais pris le temps de soigner. Selon Yves Bigot, le caractère "pressé" et mordu de travail de Michel Berger lui a coûté la santé : "Il avait toujours 3 ou 4 projets en même temps + 2 ou 3 d'avance en plus. L'idée de perdre du temps à se faire soigner voire éventuellement d'être arrêté ne rentrait pas du tout dans ses plans. Surtout à ce moment-là. il était à un tournant de sa vie et de sa carrière."

Les projets ont toujours rythmé la vie de Michel Berger, un peu trop d'après les propos de l'auteur de sa biographie et proche du chanteur. À l'époque, "il y avait cet album en duo avec France Gall et une tournée prévue pour eux à la rentrée. Il y avait la présentation à Londres de la version anglaise de Starmania, c'était son rêve de le présenter à Broadway et dans le West-End à Londres".

Outre l'aspect professionnel, le quotidien de Michel Berger était aussi bousculé par des soucis d'ordre privé : "Il y avait une autre histoire d'amour parallèle [avec Béatrice Grimm, ndlr] qui venait compliquer les choses. Et ce qui compliquait aussi beaucoup les choses, c'était la maladie [mucoviscidose, ndlr] de Pauline, la fille de Michel et France dont il savait qu'elle mourrait bientôt." D'après Yves Bigot, l'ensemble de ces soucis n'a donc pu que précipiter sa mort : "Il était vraiment sous une pression absolument incroyable au moment où il a disparu." Son corps ne l'aura pas supporté.